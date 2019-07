Uedemerbruch : Rock und Pop im Dorf zur Kirmes

Uedem Die Cover-Band Treasure stand schon mehrmals in Uedemerbruch auf der Bühne.

In Uedemerbruch wird am Wochenende wieder viel geboten: die Summer-Dance-Night findet am Samstag, 6. Juli, bereits zum 23. Mal statt. Das bunt gemischte Publikum schätzt die Atmosphäre und die erstklassigen Bands, die in den vergangenen Jahren die Veranstaltung mit ihrer Musik und einem tollen Bühnenprogramm begeisterten, wissen die Akteure.

Wie bereits in den vergangenen Jahren konnten die Veranstalter der Summer-Dance-Night die Cover Band Treasure verpflichten. Der Bandname Treasure steht für die musikalisch hochwertige Performance von sechs professionellen Musikern, bei der aktuelle, internationale Charthits und zeitlose Klassiker zu einem einzigartigen Musikerlebnis verschmelzen. Alle Bandmitglieder blicken auf langjährige Erfahrungen in internationalen, nationalen aber auch lokalen Musikprojekten zurück. So finden sich in den Historien der einzelnen Musiker neben Engagements bei Grease, Starlight Express, der Zirkus Krone Showband, Produktionen mit dem Streichensemble der Münchener Sinfoniker auch lokale Bands vom Niederrhein wie etwa High Fidelity, Ali Paletti oder Fukaroma. Zahlreiche Auftritte am Niederrhein, wie auf der Gelderner Straßenparty, beim Stadtfest in Straelen oder beim Angrillen in Kleve, bei der Kirmes in Materborn sorgen dafür, dass die Band eine große Fangemeinde hat.