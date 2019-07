Volkshochschule Goch : Stärke durch Vielfalt – das neue Halbjahr bei der VHS

Goch Theo Reintjes und Daniela Gust stellten das neue VHS-Programm in Goch vor.

Nach wie vor setze man auf Vielfalt, daher gebe es noch immer sieben verschiedene Fachbereiche, so Reintjes. „Politik – Gesellschaft – Umwelt“ ist der VHS-Fachbereich mit Tradition. Soziales und politisches Lernen auf vielen Ebenen ist möglich. Für interessante politische Vorträge hat sich seit zwei Jahren das Format der „Webinare“ etabliert. Das sind Live-Zuschaltungen zu Veranstaltungen, die etwa weiter entfernt stattfinden. Hier verweist Theo Reintjes auf einen Vortrag des Politikwissenschaftlers Richard Gebhardt zu dem aktuellen Thema Rechtspopulismus. „Die Heimatkunde erfährt zur Zeit eine Renaissance“, so Reintjes. Daher gibt es enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Heimatvereinen. Heinz van der Linde, erfahrener Rezitator und Vorleser aus Goch, liest beispielsweise in der Alten Schmiede Weeze „Hüsch zu Ehren“. Ein Beispiel für ein historisches Thema ist die Lesung von Michaela Küpper aus ihrem aufwühlenden Roman über die Kinder-Landverschickung im zweiten Weltkrieg „Der Kinderzug“ in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung am Markt. Auch die Buchhandlung Mayersche Völcker habe weiter ihre Mitarbeit zugesichert. Im Angebot ist hier eine Tagesfahrt zur Frankfurter Buchmesse. Mitorganisatoren sind die Klever Buchhandlung Hintzen, Keuck aus Geldern und die VHS Gelderland. Fortbildung auch der eigenen Dozenten ist der VHS ein wichtiges Anliegen.