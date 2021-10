Goch-Pfalzdorf : Neues Terrain für die Leichtathleten

In Pfalzdorf schneiden Bürgermeister Uli Knickrehm und Jürgen Kamps das Band in den Alemannia-Farben durch. RP-Foto: mvo Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Die Platzanlage von Alemannia Pfalzdorf wurde saniert. Laufbahn, Sprunganlagen und Drainage sind neu. Nun wurde auch der Kunstrasen eingeweiht. Der Verein hat gut durch die Corona-Krise gefunden.

Schon im vergangenen Jahr wurden die Bau- und Modernisierungsarbeiten, die knapp ein halbes Jahr dauerten, fertiggestellt. Doch erst jetzt kann die Sportanlage nach den mehrmaligen Lockdowns richtig genutzt werden. Am vergangenen Wochenende wurde auch das moderne Kunstrasenspielfeld offiziell eingeweiht. Der Termin war coronabedingt von der Stadt in den Herbst verschoben worden.

Fußball Das Aushängeschild ist die erste Fußball-Mannschaft der Männer, die in der Kreisliga A unterwegs ist und dort durchaus Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga hat.

Die gesamte Anlage wurde rundumsaniert. So wurden die Laufbahn und die Nebenanlagen erneuert, rund um die Laufbahn wurde eine neue Drainage gelegt. Die Zufahrt vom Gocher Berg aus wurde neu gepflastert. Die vorherigen Zustände seien untragbar gewesen, so Jürgen Kamps. „Die Aschebahn war bei Regen eine Badelandschaft. Da konnte eigentlich kein Sport mehr getrieben werden, da die Entwässerung überhaupt nicht funktioniert hat. Da war nur noch Matsch. Spaß hat das am Ende nicht mehr gemacht“, sagt der Vereinschef im Gespräch mit unserer Redaktion. Kurze Zeit habe man auch darüber nachgedacht, die Aschebahn in Teilen aus Tartan zu gestalten. Doch aus Kostengründen nahm man als Vorstand von dieser Idee wieder Abstand. „Nun aber kann das Wasser durch die neue Drainage wieder vernünftig ablaufen und absickern“, sagt Jürgen Kamps.