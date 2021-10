Bedburg-Hau : Gegen Baum geprallt: Insassen schwer verletzt

Bedburg-Hau Vollsperrung der Uedemer Straße in bedburg-Hau in der Nacht zu Sonntag: Ein Gocher war mit seinem Volvo frontal gegen einen Baum gefahren.

(mgr) In der Nacht zu Sonntag wurden ein Autofahrer und sein Beifahrer schwer verletzt: Der 22jähriger Fahrer aus Goch wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik nach Nimwegen transportiert, sein 21jähriger Beifahrer aus Kleve wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Kleve gebracht. Sie waren mit ihrem Volvo frontal gegen einen Baum in der Höhe des Einmündungsbereiches der Pfälzer Straße auf die Uedemer Straße geprallt.