Naturschutz in Goch : Landfrauen weihen Insektenhotel in Pfalzdorf ein

Goch-Pfalzdorf Auf dem alten Friedhof an der St.-Martinus-Kirche haben bereits die ersten geflügelten Gäste ihr neues Quartier bezogen. Die Überlegungen dazu gab es bereits seit Längerem.

Schon seit geraumer Zeit wurden bei den Pfalzorder Landfrauen Überlegungen angestellt, wie man ein Insektenhotel im Ort errichten könnte. Nachdem das Grundkonzept feststand, musste zunächst ein Platz zum Aufstellen des Insektenhotels gefunden werden. Der alte Friedhof an der St.-Martinus-Kirche bot sich dafür an, denn dort werden im Sommer mehrere Flächen als Wildwiese gestaltet. Außerdem befindet sich die Bahnlinie in der Nähe, an deren Rändern Futterpflanzen wie Wildblumen, Bäume und Brombeeren wachsen. Der Fußweg am alten Friedhof wird häufig von den Kindergartenkindern des St.-Martinus-Kindergartens, den Grundschulkindern der Freiherr-von-Motzfeld-Schule und den Schulkindern der weiterführenden Schulen, die an der Bushaltestelle an der Hevelingstraße ein- und aussteigen, genutzt. Die katholische Kirchengemeinde St. Martinus stellte den Platz auf dem alten Friedhof zur Verfügung.