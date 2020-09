Ausstellung : Museum Goch wird britisch

Goch Die Ausstellung „Facing Britain“ widmet sich Dokumentarfotografie von der Insel. Sie wird am 27. September eröffnet, zu sehen sind die Arbeiten bis zum 8. November.

Lange vergessene und erst in den letzten Jahren wiederentdeckte Positionen wie John Myers, Tish Murtha oder Peter Mitchell werden neben Arbeiten von bekannten Fotografen wie Martin Parr gezeigt. Die Schau bietet so einen Einblick in die mit Kontinentaleuropa und Nordamerika verflochtenen, aber auch unabhängigen Entwicklungen auf dem Feld der Fotografie in England, Schottland, Irland und Wales.