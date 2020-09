Erinnerungsschau in Essen : Ruhr Museum zeigt Ausstellung „Kindheit im Ruhrgebiet“

Essen Wie Kinder im Ruhrgebiet zwischen 1945 und 1989 groß wurden, beleuchtet ab Montag eine „Erinnerungsausstellung“ im Ruhr Museum in Essen. Die Ausstellung soll Besucher anregen, eigene Kindheitserinnerungen zu wecken.

Die Ausstellung soll Besucher anregen, eigene Kindheitserinnerungen zu wecken, wie das Museum am Freitag mitteilte. Museumsdirektor Theodor Grütter sprach von einem höchst persönlichen und gleichzeitig zu verallgemeinerndem Bild „einer historischen Kindheit in einer besonderen Region“. Die in der Kohlenwäsche der früheren Steinkohlezeche Zollverein aufgebaute Ausstellung endet am 25. Mai 2021.