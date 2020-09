Kommunalwahl : Viele neue Gesichter im Gocher Rat

Goch Das Rennen bei der Kommunalwahl in Goch wurde unter zwei Gruppierungen ausgemacht. Das Bürgerforum rückt der CDU, die 14 Sitze beansprucht, näher. Acht der zwölf BFG-Mandate sind direkt gewählte Kandidaten.

In der neuen Legislaturperiode werden Besucher der Gocher Rats- und Ausschusssitzungen sich auf eine Menge neuer Gesichter einstellen müssen. Andere seit Jahren vertraute Personen werden nicht mehr dabei sein. So fehlt bei der CDU (14 Mandate) weiterhin Klaus Völling, der auf Platz drei der Reserveliste stand – doch die Liste zog nur bis Platz zwei. Gabriele Theissen, die stellvertretende Bürgermeisterin, die die Alternative zum Bürgermeisterkandidaten Jan Baumann war, war auf Platz 23 nur Ersatzbewerberin und wird ebenfalls nichts mehr mit der Ratspolitik zu tun haben. Sie vertritt ihre Partei künftig im Kreistag. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Andreas Sprenger ist nicht mehr direkt gewählt worden und kommt als Platz zwei der Liste ins Team. Jan Baumann, der mit 32,6 Prozent der Stimmen nur etwa halb so viele Wähler überzeugte wie der Amtsinhaber, hatte die Liste angeführt. Ob der Neu-Gocher deshalb aber Fraktionschef wird?

Nicht alle Parteien setzen auf Jugend. Bei den Gocher Grünen zum Beispiel sind vier von fünf Fraktionsmitgliedern lebenserfahrene Bürger, nur einer ist jung – und zwar richtig jung. Sven van Heek zählt gerade mal 18 Jahre, macht nächstes Jahr Abitur. Die Grünen vergrößern die Anzahl ihrer Mandate von drei auf fünf. Sie müssen künftig (weil sie das so wollte) ohne Hilde Fielenbach-Hensel auskommen, übrig geblieben vom bisherigen Team ist nur Hermann-Josef Brendieck. David Krystof ist nicht mehr dabei (wohl aber im Kreistag), seine Mutter Kathryn Krystof, die Ortsvereinsvorsitzende, „beerbt“ ihn. Anna Peters und Rose Wecker, bisher sachkundige Bürgerinnen, gehören nun ebenfalls der Fraktion an. Nach dem „Kassensturz“ im Corona-Jahr wollen Brendieck und seine Mitstreiter erstmal sehen, was die angespannten Finanzen noch möglich machen. Ein Klimaschutzbeauftrager sei ja schon bewilligt; „wenn der Bürgermeister vernünftige Ideen hat, werden wir ihn unterstützen“, kündigt Brendieck an.