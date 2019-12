Uedem : Uedemerbrucher Schützen mit Heimat-Preis geehrt

Uedem Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung wurde in Uedemerbruch vergeben.

(RP) Der Gemeinderaum in Uedembruch war bis auf den letzten Platz besetzt. Zahlreiche Bürger, Mitglieder der Vereine und des Rates der Gemeinde Uedem hatten sich versammelt, um der Verleihung des ersten Heimat-Preises beizuwohnen. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung ist Teil des Förderprogrammes „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ des Landes NRW. Als Preisträger hatte die Jury aus sieben Vorschlägen die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Uedemerbruch 1925 ausgewählt. In seiner Laudatio bedankte sich Bürgermeister Rainer Weber bei allen Ehrenamtlichen und würdigte deren besonderen Einsatz in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport. „Die Ehrenamtlichen sind der Motor unseres gemeindlichen Zusammenlebens“, führte Bürgermeister Weber aus. Einen Dank sprach er auch den weiteren vorgeschlagenen sechs Vereinen für ihre Arbeit aus.