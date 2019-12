Kalkar : Nachhaltigkeit ist der Schwerpunkt

Auf dem Bild von links nach rechts: Anna Schlautmann, Ursula Cloos und Ursula Kertelge von der fbs Kalkar. Foto: FBS

Kalkar Die Familienbildungsstätte Kalkar stellt das Jahresprogramm 2020 vor.

Viele bewährte und einige neue Veranstaltungen stehen in dem Programmheft 2020 der Familienbildungsstätte Kalkar. Auf 120 Seiten bietet es eine Fülle interessanter Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien. „In diesem Jahr legen wir einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema ‚Nachhaltigkeit‘ - quer durch alle Bereiche der Erwachsenen- und Familienbildung“, sagte Ursula Kertelge, Leiterin der FBS Kalkar, die gemeinsam mit Ursula Cloos, zuständig für den Eltern-Kind-Bereich, und Anna Schlautmann, Vertreterin des Katholischen Bildungswerkes, das Programm vorstellte. Die Anzahl der Unterrichtsstunden ist in etwa auf dem gleichen Niveau wie 2019. Die Kursgebühren bleiben konstant.

Mit „Nachhaltigkeit“ beschäftigen sich die Familienangebote „Führung durch die Müllverbrennungsanlage Asdonkshof“ am 8. April und der Kurs „Wie kommt das Wasser in den Hahn“ - eine Führung durch das Wasserwerk – am 16. April. Interessant dürfte die Führung durch das Entsorgungszentrum Geldern-Pont zum Thema „Von der Deponie zum Entsorgungszentrum“ sein.

info Das Programm und die Anmeldungen Wo? Das Programm liegt an den bekannten Verteilerorten - Banken, Sparkassen, Buchhandlungen. Ferner kann das Programm im Internet unter www.fbs-kalkar.de eingesehen werden.



Anmeldungen Das geht telefonisch, schriftlich, per Fax, persönlich, per Email und über die Homepage. Hier stehen auch Zusatzkurse.



Suche Für verschiedene Fachbereiche werden immer neue Kursleiterinnen und Kursleiter gesucht. Wer Interesse hat und für ein entsprechendes Angebot eine Berufsausbildung oder eine besondere Qualifikation nachweisen kann, sollte die Verantwortlichen in der FBS ansprechen.

Jugendliche ab 13 Jahren können im Schnuppernähkurs am 7. März im Familienzentrum Pfalzdorf alte Kleidung „upcyclen“ zu Taschen und neuen Kleidungsstücken. „Statt wegwerfen – Spielzeug herstellen“ können Kursteilnehmer in der FBS Kalkar. „Zero Waste“ - wirkungsvolle Nähprojekte, die Wegwerfprodukte ersetzen - liegt im Trend. Im Familienzentrum Kolping-Kindergarten können am 20. März Obst- und Gemüsenetze oder Kaffeefilter genährt werden.

Auch beim Thema „Lebensmittel“ gilt die Nachhaltigkeit. „Alte Gemüsesorten neu entdeckt“ und „Ran an die Reste“ sind Inhalt von zwei Kochkursen. Im Jahr 2015 landeten in deutschen Privathaushalten 6,1 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Fast die Hälfte wäre nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung vermeidbar gewesen.

„Zeit zu zweit“ verbringen können alle „frisch, immer noch, wieder und hoffentlich bald“-Verliebten am Valentinstag, 14. Februar, zwischen 18 Uhr und 20 Uhr in der St. Nicolai-Kirche. Geplant sind unter anderem Gespräche, Sekt, Fotos wie auf Wolke 7, sinnliche Herzlichkeiten, Bibel Lovestorys und der Segen für Verliebte.

Beckenbodengymnastik und „Meridiandehnung“ aus der Traditionellen Chinesischen Medizin sorgen für das Wohlbefinden des Körpers. Ursula Cloos stellte das neue Kursangebot „Rund um die Geburt“ vor. „Schwangere und ihre Partner sind am 8. Mai und 9. Mai eingeladen, sich mit Atemtechnik, Entspannung, Bewegung und Informationen zur Entbindung, zum Stillen und zur sicheren Bindung zum Kind von Anfang an, auf die Geburt und das Leben mit dem Kind einzustimmen“, so Cloos. Neu in Kalkar ist die „Kribbel-Krabbel-Klettergruppe“ für Eltern und Kinder im Alter von ein bis zweieinhalb Jahre. „An einer Bewegungsbaustelle können die Kinder Bewegungs- und Sinneserfahrungen machen“, erklärt Cloos. Ebenfalls neu ist der Kurs „Weben lernen – ursprüngliche Textilkunst“, der am Wochenende 21. März und 22. März stattfindet. Anmeldungen sind nur bis zum 28. Februar möglich.

Zu den Angeboten des Katholischen Bildungswerkes zählt ein Begegnungstag am 14. März „für alle, die einen geliebten Menschen verloren haben“. Nina Stiber bietet einen Malkurs am Vormittag an, insektenfreundliche Gartenobjekte aus Ton, wie Bienentränken und Ohrenkneiferhotels, fertigt Frank Matenaer mit den Kursteilnehmern.

Der neue Dozent Reinhard Kosters bringt Musikinteressierten das Gitarrespielen bei, beim „heilsamen Singen“ lernt man, den Körper als Klanginstrument mit seiner energetischen Verbindung zu Nerven, Meridianen und Chakren zu erleben. „In diesem Jahr gab es 14 Teilnehmer beim Bildungsurlaub zum Thema Achtsamkeit“, erzählte Ursula Kertelge. Im Jahr 2020 findet dieses Seminar vom 12. Oktober bis zum 16. Oktober statt.