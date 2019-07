Uedemerbruch : Ganz Uedemerbruch feiert seinen Schützenkönig Johannes

Johannes XI. und Petra V. (Mitte), daneben v.l..: Ministerpaare Irmgard und Roland Joppich, Ulrike und Christian Hülsmann, stehend v.l. Birgit und Uwe Kellendonk, Petra und Bernd Croonenbroek, Elisabeth und Ludger Billion. . Foto: Schützen

(RP) In Uedemerbruch ist das alljährliche Schützenfest mit dem Königsgalaball als Höhepunkt zuende gegangen. Bereits am Sonntagnachmittag kamen viele Gäste ins Festzelt am Dorfplatz, wo noch am Vorabend die beliebte Band Treasure die Summer-Dance-Night gerockt hatte.

Bei Kaffee und Kuchen wurde den Besuchern einiges geboten. Für die Kinder hatten die Uedemerbrucher Vereine, Gruppen und Ehrenamtlichen eine abwechslungsreiche Spielstraße eingerichtet. Der Musikverein „Heimatklänge“ bewies den Umfang seines musikalischen Repertoires, während sich beim 3. Uedemerbrucher Sommerbiathlon mehrere Dutzend Teilnehmer in Ausdauer und Konzentration maßen.

Seinen Abschluss fand der Familiennachmittag mit der Ausrüstungspräsentation der Jungschützen der St.-Hubertus-Bruderschaft. In einer interessanten Show erläuterten die im Schießsport aktiven Jugendlichen und ihr Trainerteam, mit welcher hohen Professionalität die Schießabteilung des Schützenvereins ihren Sport, auch dank großzügiger Spenden, in Uedemerbruch betreibt. Für das kommende Jahr sei außerdem die Anschaffung eines elektronischen Messsystems zur Erfassung des Schussbilds geplant.

Am Montagnachmittag begann mit einem Gottesdienst in der Kirche zur Heiligen Familie das eigentliche Schützenfest. Danach wurden die alten und neuen Majestäten der St.-Hubertus-Schützen mit einem kurzen Umzug am Pfarrheim abgeholt und ins Festzelt geleitet, wo im Anschluss die Amtsübergabe vom bis dahin amtierenden Königspaar Willi VII. und Mechtild III. (Ingenbleek) an die neuen Regenten Johannes XI. und Petra V. (van Gemmeren) vorgenommen wurde. Bevor beim Dämmerschoppen bis tief in die Nacht hinein gefeiert wurde, zeichnete die Schützenbruderschaft noch verdiente Mitglieder aus. Der älteste der Jubilare wurde für stolze 70 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Für die Verleihung sieben Silberner Verdienstkreuze und drei Hoher Bruderschaftsorden des Bundes Historischer Deutscher Schützenbruderschaften war eigens der Bezirksbundesmeister Heribert Herrmann nach Uedemerbruch gekommen.