Goch : Weihnachtsmann wohnt auf dem Markt

Der Weihnachtsmann lud am Donnerstag zur Kutschfahrt ein, ab Freitag sitzt er in seinem Wohnzimmer auf dem Markt. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Goch Vier Tage lang dient der Gocher Marktplatz nicht nur den Ausstellern und Besuchern als Fläche für einen Markt, auch der Weihnachtsmann bezieht dort sein Wohnzimmer. Außerdem lockt eine Eisstockbahn Clubs und Familien.

Der erste Sonnenschein seit Tagen stimmte gleich alle Beteiligten hoffnungsfroh: Das wird bestimmt ein schöner Weihnachtsmarkt! Zumal der Weihnachtsmann höchstpersönlich sich ausgerechnet Goch als Wohnstatt ausgesucht hat. Bis Sonntag wird er nun täglich für einige Stunden in seinem rot-goldenen Sessel thronen und sich von zauberhaften Feen die Gocher Kinder vorstellen lassen. Wer mag, kann sich mit dem freundlichen kugelbäuchigen Herrn fotografieren lassen. Bei der offiziellen Eröffnung am Donnerstagnachmittag freuten sich Werbering, Bürgermeister und Stadtwerke-Vertreter auf schöne Erlebnisse für kleine und große Gäste und darauf, mal Zeit für einander zu haben. In vielen Holzsesseln rund um dazugehörige Tische und urige Feuerstellen werden die Marktbesucher sich mit Gläsern in der Hand zum Plausch zusammen setzen.