Kalkar : Feuerwehr Kalkar ehrte die Jubilare

Kalkar Im historischen Ratssaal wurden auch Ernennungsurkunden überreicht und Abschied gefeiert.

Nach dieser wertschätzenden Rede begannen Helmut Hessel und Roland Matenaer mit der Überreichung der Ernennungsurkunden und Entlassungsurkunden. Im Jahr 2019 hat es in einigen Löschgruppen Wechsel in den Führungen gegeben. In der Löschgruppe Grieth am Rhein wurde Thomas Verfürden verabschiedet. Ernannt wurden Eric Thünnissen und Gerrit van Elsbergen. In der Löschgruppe Niedermörmter erhielt Andreas Pohle seine Entlassungsurkunde. Heiko Smaalders und Matthias Zießow übernehmen das Amt des Löschgruppenführers und Stellvertreters. Die Löschgruppe Appeldorn entließ Roland Matenaer als Leiter und Franz Perau als stellvertreten Löschgruppenführer. Zum Nachfolger wurde Torsten Spielmann und als zweiten Stellvertreter Roland Slaats ernannt. Auch in der Jugendfeuerwehr hat ein Wechsel stattgefunden. Thomas Pohle gab die Leitung an Henning Ludwig ab.