Neues Projekt in Goch : Stadt fördert Projekte für besseres Umfeld

Neues Projekt in Goch

Goch „Miteinander besser leben“ heißt das neue Projekt der Stadt Goch, mit dem bürgerschaftliches Engagement finanziell gewürdigt werden soll. Dazu stellt der Rat jährlich 20.000 Euro zur Verfügung. Bewerbungen noch bis 31. Dezember.

Die Zeit ist knapp, doch es lohnt sich: Bis zum 31. Dezember 2019 können sich Gocher Bürger, Vereine und Verbände, Einrichtungen und Institutionen noch um jeweils 5000 Euro bewerben. Das Geld der Stadt Goch – insgesamt sind es 20.000 Euro pro Jahr – soll in Projekte fließen, die das öffentliche Wohnumfeld erhalten oder auch verbessern. „Miteinander besser leben“ heißt das ganze Vorhaben. Das neue Projekt wurde jetzt von Bürgermeister Ulrich Knickrehm (BFG), Holger Hortmann-van Husen vom Fachbereich Bauwesen sowie Pressesprecher Torsten Matenaers im historischen Ratssaal der Stadt Goch vorgestellt.

„Wir wollen bürgerschaftliches Engagement stärken“, sagt Ulrich Knickrehm, der weiß, dass viele gut gemeinte Projekte einfach an den finanziellen Mitteln scheitern. Aus diesem Grunde habe das Bürger Forum Goch (BFG) im März des Jahres 2018 beantragt, das Förderprojekt einzuführen. Der Rat der Stadt Goch hat daraufhin die Richtlinie zu „Miteinander besser leben“ in seiner Sitzung am 20. August 2019 beschlossen. Jetzt, fast vier Monate später, geht’s endlich los.