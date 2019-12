Goch : Chefarztwechsel im Gocher Wilhelm-Anton-Hospital

Dr. Ufuk Gündug übernimmt Chefarzt-Position von Dr. Stavros Katsoulis (links). Foto: Thomas Momsen/THOMAS MOMSEN

Goch Ein Großteil der Mediziner am Gocher Krankenhaus und viele weitere Mitarbeiter waren zur Verabschiedung gekommen, wobei die Hauptperson des Abends scherzte, schon verschiedene Abschiedsfeiern in kleineren Kreisen hinter sich zu haben, so dass mancher wohl glaube, er gehe gar nicht wirklich.

Aber es gibt kein Zurück: Dr. Stavros Katsoulis, Leiter der endoskopischen Abteilung am Gocher Wilhelm-Anton-Hospital, übergibt den Staffelstab an Dr. Ufuk Gündug, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Zur Übergabe gab es Musik und Reden vom ärztlichen Direktor Prof. Volker Runde und von Regionaldirektorin Gabriele Theissen, die einige nette Erinnerungen an die Jahre mit Katsoulis beisteuerte.

Der, seit 2002 Chefarzt, war offenbar sehr fleißig, pflichtbewusst und hielt von pünktlichem Feierabend (auch für die Mitarbeiter) wenig. Künftig will er dennoch etwas kürzer treten: Der geborene Grieche kehrt mit seiner Frau, die Oberärztin auf seiner Station ist, nach Kreta zurück. Dort wollen beide eine Praxis eröffnen. 6000 endoskopische Untersuchungen wie pro Jahr in Goch werden sie dort wohl nicht vornehmen und auch keine 24-Stunden-Bereitschaft haben.

Runde lobte nicht nur den scheidenden Kollegen, sondern machte auch auf die schwierigen Rahmenbedingungen aufmerksam: Ärzte- und Pflegekräftemangel, „Geschäftsführer, die immer kürzer im Haus bleiben“, Behörden, die Prozesse extrem komplizieren und ein Gesundheitsamt, das „über Nacht die Intensivstation schließt“. Außenstehende könnten sich von den Dingen, die da passierten, kein Bild machen. Runde dankte allen Schwestern und Pflegern, die trotz widriger Bedingungen durchhalten; im Schnitt bleibe eine Pflegekraft nach dem Examen gerade mal sieben Jahre in ihrem Beruf.