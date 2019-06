Goch : Awo geht mit Goch.TV in die Sommerferien

Goch.TV stellte sich beim Montagsfrühstück der Awo vor.

(RP) Zum letzten Awo-Montagsfrühstück vor der Sommerpause stellte sich ein Team der Videoplattform von Gochern für Gocher – GOCH.TV - das miteinander Stadt-Fernsehen in der Seniorentagesstätte – Am Markt 15 vor. Theo Aymans, der Leiter der Arbeitsgruppe des Heimatvereins, Josef Knops (Joko), Kameramann, Interviewer und Allrounder sowie Armin Walter, zuständig für das Technik-Equipment, waren gekommen.

Und so wurden weitere Zusammenarbeit zwischen Awo Ortsverein und Goch.TV vereinbart und die Gäste gebeten, dabei tatkräftig mit zu helfen, denn jeder hat in irgend einer Ecke noch verborgene Schätze in Form von alten Fotos, Briefen oder eigenen Erinnerungen, die die Geschichte Gochs wach halten können. Die Gocher Awo geht nun bis zum nächsten Frühstück am ersten Montag im September in die verdiente Sommerpause.