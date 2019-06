Kindergarten : Kita Bullerbü wandelt auf den Spuren von Märchen

GOCH-NIERSWALDE Im Jubiläumsjahr gibt es diverse Märchen-Angebote für die Kinder der Nierswalder Kita Bullerbü.

(RP) In der Inklusiven Kindertagesstätte Bullerbü ist in diesem Jahr viel los, denn die Kita feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Zum Motto „Märchen“ finden jeden Monat besondere Aktionen statt, bei denen altbekannte Geschichten auf neue Weise erlebt werden. Nach dem großen Frühlingsmarkt, bei dem Rotkäppchen und der Wolf für lustige Unterhaltung sorgten, ging es mit Hänsel und Gretel in den Wald, den es auf verschiedenste Weisen zu erkunden galt.

Beim gemeinsamen Märchenerzählen im morgendlicher Waldatmosphäre konnten sich vor allem die kleinen Entdecker des Märchenlandes ganz schön gruseln, während die größeren sich mit ihren Erzieherinnen zusammen auf Erkundungstouren in der heimischen Natur machten und sich den Wald eroberten. Jetzt zogen nun ganze 44 Zwerge aus, um Schneewittchen vor der bösen Königin zu retten. Gott sei Dank hatten sie dabei erfahrene Unterstützung, denn sie durften für einen Nachmittag ihre Großeltern mit in den Kindergarten bringen, um ihnen alles zu zeigen. Doch das war noch nicht alles. Auch der Märchenwald ließ gerade die Großen einfach nicht los und so ging es auf Märchenrallye. Dabei trafen sie nicht nur auf alte Bekannte wie das Rotkäppchen, sondern lernten auch neue finstere und freundliche Märchenwaldbewohner kennen. So spannen sie mit Rumpelstilzchen Stroh zu Gold, trafen den Froschkönig und seine güldene Kugel am Dorfteich, lernten bei einer Hexe prickelnde Zaubertränke zu brauen und mussten ihre gestohlenen Schätze von einem diebischen Zauberer zurückerobern. Doch all diese kniffeligen Aufgaben bewältigten die Märchenexperten mit Bravour.