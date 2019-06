Kalkar : Fröhlicher Start in Kalkars Sandstadt-Wochen

Tjard (4) vergnügt sich im Sand, seine erwachsenen Begleiter freuen sich für ihn. So bleibt’s jetzt vier Wochen lang in Kalkar. Wer mag, darf auch singen, rezitieren, tanzen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Nach heftigem Regen in der Nacht auf Samstag meldete sich der Frühsommer zurück und lockte die Menschen auf den Marktplatz.

Von Anja Settnik

Viele Kalkarer haben sich darauf gefreut, und Nachbarn, zumal solche, die mit dem Fahrrad anreisen können, ebenso: Seit dem Wochenende heißt es wieder „Sommer in der Stadt“, und das bedeutet, dass vor dem Rathaus eine große Sandfläche angelegt wurde. Die macht fast alles möglich, was Menschen bei gutem Wetter mit Strand in Verbindung bringen: im Sonnenstuhl relaxen, einen kühlen Drink schlürfen, einen leckeren Snack genießen und den Kindern beim Spielen zusehen. Sogar Planschen ist möglich, denn es ist wie in den Vorjahren wieder ein Whirlpool aufgestellt. Für Meeresrauschen reicht’s nicht ganz, für eine erfrischende Brise durchaus: Das Bohrunternehmen van Dornick hat einen hohen Mast aufgestellt, aus dem auf Knopfdruck Sprühnebel entweicht. Der kühlt die manchmal vielleicht zu heiße Luft ein wenig ab und kann abends auch noch in spannendes Licht getaucht werden. „Ein toller Hingucker; manche Kinder versuchen sogar, die farbigen Wolken zu fangen“, erzählt Eventmanager Steffen Bettray.

Am ersten Wochenende der gut vierwöchigen Veranstaltung gab es zunächst einen Lounge-Abend und am Samstag den „Tag der offenen Gesellschaft“. Chöre belebten die Strandbühne, und dazu schmeckte den Besuchern ein schöner Cocktail und mitgebrachtes Essen. Denn der deutschland-weit ausgerufene Tag der offenen Gesellschaft will Vielfalt, Offenheit und Toleranz fördern, was unter anderem damit zu tun hat, Menschen jeglicher Herkunft zueinander zu bringen. Deshalb organisierte in Kalkar Jessica Vogler, die Ehrenamtskoordinatorin der Flüchtlingshilfe, die Veranstaltung. „Nur an diesem Tag ist es möglich, selbst Mitgebrachtes an den Tischen zu verzehren“, erklärte sie der Rheinischen Post. Und Peter Kersten, der die Event-Gastronomie betreibt, findet das völlig in Ordnung.

Info Viel Programm in Kalkar noch bis zum 14. Juli 21.-23. Juni Am Wochenende 21.-23.Juni gibt’s Live-Rockmusik, das Sommerkonzert des Musikvereins Kalkar und Electronic Music. 29./30. Juni Eine Tribute-Night mit Cover-Songs und ein Beachvolleyball-Turnier stehen am 29. und 30. Juni an. 5.Juli Zeit für Kreativität: Jeder ist eingeladen, auf einer Offenen Bühne zu zeigen, was er drauf hat. 6. Juli Jetzt wird’s sportlich: Am Samstag messen sich Teams beim Beachfußball-Turnier.

Zumal er selbst beste Erfahrungen mit Flüchtlingen gemacht hat: „Ich habe in Majid Rabat Savpaushi einen wertvollen Mitarbeiter gefunden, seine frau Sara Seyfizadeh und der Sohn Mani helfen ebenfalls mit“, berichtet er. Die drei Iraner haben sichtlich Spaß an der Aufgabe, hinter der Theke zu wirken und die Gäste zu bewirten.

Seit Sonntag bietet das Strandrestaurant mittwochs bis samstags von 17 bis 22 Uhr Speisen und Getränke, sonntags von 14 bis 22 Uhr, montags und dienstags ist es geschlossen. Die anderen Wirte am Markt haben mit dem zusätzlichen Anbieter kein Problem – deren Terrassen sind bei angenehmem Wetter ohnehin immer gut gefüllt. Die Sandstadt ist einfach nur ein Grund mehr, in Kalkars Mitte zu kommen und es sich auf dem Marktplatz gut gehen zu lassen.