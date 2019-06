Ausstellung in Pfalzdorf : 50 Jahre „Pfalzdorf Statt Goch“

Johannes Verhoeven, Vorsitzender des HVV, präsentiert Ausstellungsstücke, die ab Sonntag, 30. Juni, zu sehen sind. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch-Pfalzdorf Der Heimat- und Verschönerungsverein Pfalzdorf erinnert mit einer Sonderausstellung daran, wie die Pfalzdorfer sich wehrten, Gocher zu werden. Eröffnung ist am 30. Juni.

Ein kleiner Buchstabe macht einen großen Unterschied und erzählt vom Selbstbewusstsein einer kleinen Gemeinde am Niederrhein mit einer besonderen Geschichte: Pfalzdorf. Auswanderer aus der Pfalz gründeten 1741 in der weitgehend unbesiedelten Gocher Heide eine Siedlung. Vor genau 50 Jahren wurde die bis dahin eigenständige Gemeinde zu einem Ortsteil der Stadt Goch. Die Pfalzdorfer aber waren darüber wenig erfreut. In einer Nacht- und Nebelaktion änderten sie das grüne Ortsschild auf der Klever Straße in Höhe der Gaststätte Tön am Berg, um ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen. „Pfalzdorf Statt Goch“ war darauf zu lesen. Genau dies nahmen Johannes Verhoeven, Vorsitzender des Heimat- und Verschönerungsvereins (HVV) Pfalzdorf, und sein Team jetzt zum Anlass, eine Sonderausstellung „50 Jahre Pfalzdorf ,Statt’ Goch“, zusammenzustellen.

Eröffnung ist am Sonntag, 30. Juni, im Heimatarchiv in der ehemaligen Hauptschule St. Martinus an der Hevelingstraße. „Mit Händen und Füßen haben sie sich gewehrt, ihre Selbständigkeit aufzugeben“, berichtet Verhoeven und zeigt eine Gegen-Petition der Gemeindeverwaltung aus dem Jahre 1968. Alternativvorschläge waren der Zusammenschluss von Pfalzdorf und Nierswalde oder die Idee, Pfalzdorf, Nierswalde und Louisendorf zusammenzulegen. Schließlich habe aber die Landesregierung in Düsseldorf entschieden, es gab kein Zurück mehr. „Erstes Kommunales Neugliederungsprogramm“ hieß das Gesetz, und am 1. Juli 1969 war die Eingemeindung offiziell. „Danach brach in Pfalzdorf etwas zusammen“, so Johannes Verhoeven. Hinzu kam, dass der Gemeindedirektor Heribert Ramrath genau ein Jahr vor der Eingemeindung plötzlich verstarb. „Er war ein „Macher“ und hatte die Gemeinde mit starker Hand geführt“, sagt Verhoeven.

Info Die Ausstellung des Heimatvereins Eröffnung Diese findet im Heimat-Archiv in der St.-Martin-Schule am Sonntag, 30. Juni, von 10:30 bis 17 Uhr statt. Öffnungszeiten Alle Sonntage im Juli von 14 bis 17 Uhr.

Es gab drei Schulen, einen Kindergarten, ein Altenheim, einen Bahnhof und mehrere kleine Unternehmen. Wirtschaftswege waren schon größtenteils asphaltiert. Gesellschaftliche Großereignisse seien der Schachball (vom Schachverein) und der Jägerball gewesen. Sie fanden bei Tön am Berg statt, dem Gasthaus an der Klever Straße, das 2014 geschlossen und 2015 abgerissen wurde. Ramrath hatte im Jahre 1959 den Heimat- und Verschönerungsverein Pfalzdorf gegründet. Auch dieser habe nach dessen Tod einen „Bruch“ erfahren, erzählt Verhoeven. Erst 1991, mit der Jubiläumsfeier „250 Jahre Pfälzer am Niederrhein“, habe es viele neue Impulse gegeben.