Goch : Hunde sind „Herzensöffner“

Sieben Hundeführerinnen absolvierten erfolgreich mit ihren Vierbeinern die Ausbildung zum Therapie-Begleithund.

Einer von vielen Gründen beim Einsatz von Therapie-Begleithunden ist die Förderung des Sozialverhaltens. Kinder reagieren besonders gut auf Hunde, die völlig wertfrei auf ihr Gegenüber zugehen. Viele Kinder kommen zum ersten Mal mit einem Hund in Kontakt. Mit ihrer freundlichen und geduldigen Art beruhigen Begleithunde auch verhaltensauffällige Kinder, motivieren zum Lernen und fördern gegenseitige Rücksichtnahme. Das kann Ragnhild Lorenz, Lehrerin an einer Grundschule in Kleve, nur bestätigen. Auch ältere Menschen in Pflegeheimen können sehr von den Hunden profitieren. Häufig erinnern sie sich wieder an ihre Kindheit, in der Hunde eine Rolle spielten, weiß Britta den Brok, Betreuungskraft in einer Einrichtung in Materborn. An Demenz erkrankte Menschen mit Depressionen öffnen sich und genießen es, wenn der Hund Körperkontakt zulässt. Hunde bauen Brücken zu anderen Menschen, über die Senioren ohne sie nicht gehen würden. Egal ob Kinder, Senioren oder Menschen mit Beeinträchtigungen. Hunde sind Herzensöffner.