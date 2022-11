Beratung für Ältere : Alexandra Maywald ist Gochs neue Beauftragte für Senioren

Goch Die Stadt Goch hat eine neue Beauftragte für Senioren. Themen können unter anderem Alterserkrankungen, Pflege, Sicherheit, Hilfsmittel, Mobilität oder Einsamkeit sein.

Die Stadt Goch hat eine neue Beauftragte für Senioren. Es ist Alexandra Maywald aus Goch. Die 54-Jährige hat sich zum Ziel gesetzt, „die Lebensqualität der älteren Bevölkerung gemeinsam mit den vielen vorhandenen Akteuren, Einrichtungen und Gruppierungen zu erhalten oder zu verbessern.“ In ihrem Büro im Dienstgebäude Markt 15 bietet Alexandra Maywald eine trägerunabhängige Beratung für Ältere sowie deren Angehörigen an.

Sie berät zu allen Fragen „rund ums Alter“, zum Beispiel zu Alterserkrankungen, Pflege, Sicherheit, Hilfsmitteln, Mobilität, Gesundheit, Einsamkeit und Nachbarschaftshilfe. Alexandra Maywald ist telefonisch unter 02823 320-144 und per E-Mail unter alexandra.maywald@goch.de zu erreichen. In einem Video, das die Stadt Goch auf ihren „Goch erleben“-Kanälen veröffentlicht hat, berichtet Alexandra Maywald über ihren bisherigen Werdegang und ihre Pläne als neue Seniorenbeauftragte in Goch. Sie ist examinierte Altenpflegerin und hat einen Bachelorabschluss im Fachgebiet „Innovative Pflegepraxis“.