Polizei im Kreis Mettmann : Zwölf neue Sicherheitsberater für Senioren

Ab sofort als Sicherheitsberater im Auftrag der Polizei unterwegs: Claudia Hetmann und Georg Beil (Erkrath), Britte Kube, Reinhard Ockel, Grete Kube (Monheim am Rhein), Hans-Joachim Steinbüchel (Langenfeld), Dagmar Mergemeier (Hilden), Uwe Herden und Peter van Geenen (Ratingen), Dr. Hans-Ingo Schliwienski und Barbara Hintzen (Heiligenhaus), Rüdiger Wirth (Velbert). Foto: Kreispolizei Mettmann

kreis Mettmann Manchmal spricht es sich leichter – auf Augenhöhe, zu jemandem in etwa demselben Alter: Diesen Vorteil nutzt die Polizei mit den Sicherheitsberatern; Senioren, die andere Senioren beraten.

Sie warnen vor Betrugsmaschen, beraten zum Thema Einbruchschutz oder geben Tipps für mehr Sicherheit im Straßenverkehr: Die Mitglieder des „Aktionsbündnis Seniorensicherheit“ (ASS!) gelten in der Kreispolizeibehörde Mettmann als Glücksgriff.

Jetzt wurden zwölf neue Sicherheitspartner von der Polizei ausgebildet und diese werden in den zehn Städten des Kreisgebietes eingesetzt. Insgesamt verfügt die Kreispolizeibehörde Mettmann damit nun über 105 Sicherheitspartner.

Anzutreffen sind diese Frauen und Männer als Multiplikatoren der polizeilichen Vorbeugung in der Regel an den Info-Ständen der Polizei auf Wochenmärkten, Stadtfesten oder auch bei Seniorentreffs und Seniorenveranstaltungen. Zudem halten sie auch Vorträge vor interessierten Seniorengruppen.

Ihr Vorteil: Da sie selbst im Rentenalter sind, kommen sie mit anderen Senioren auf Augenhöhe ins Gespräch. Die zwölf neuen Sicherheitspartner wurden jetzt vom Leiter der Direktion Verkehr, Polizeirat Heiner Mies, auch im Namen von Landrat Thomas Hendele, begrüßt. Anschließend führte die Verkehrssicherheitsberaterin, Polizeihauptkommissarin Simone Hakenberg, durch die ganztägige Veranstaltung. Hierbei vermittelte Kriminalhauptkommissarin Stephanie Kleimann vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention/ Opferschutz den neuen Sicherheitspartnern, wie man sich am besten vor Trickbetrügern schützen kann und warum es so wichtig ist, keine Fremden in die eigene Wohnung zu lassen. Zudem ging es um die Frage: „Wie schütze ich mich und mein Haus vor einem Einbruch?“ Hierzu stellte der technische Fachberater der Kreispolizei, Lars Hannappel, die neuesten Sicherungstechniken, Schlösser und Alarmsysteme vor.