Vereinskarneval in Goch : Kolping startet in die Karnevalssession

Goch Kappensitzungen, Kinderkarneval, tolle Tanzgruppen, gemütliche Feste – bei Kolping in Goch ist alles für eine rauschende Session vorbereitet.

Das Programm der Damensitzung biete hochklassige Tanz- und Wortbeiträge. Zu allen Veranstaltungen wird selbstverständlich auch das Gocher Prinzenpaar erwartet. Die Sitzungstermine sind: Kinderkarneval am 7. Januar 2023 ab 14.11 Uhr in der Sporthalle des Gocher Gymnasiums. Kappensitzung am 3. Februar ab 19.11 Uhr im Excited Goch. Damensitzung am 11. Februar ab 17.11 Uhr im Excited Goch. Die Eintrittskarten können per Mail unter karten@kolping-karneval-goch.de bestellt werden.