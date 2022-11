Gocher Autor Robert Peters : „Niemand ist ohne Schuld“

Goch Robert Peters, Journalist und ehemaliger Sportchef der Rheinischen Post, las im Gocher Goli Theater aus seinem Buch „Ich war doch nur ein Schmied“. Es ist die Geschichte seines in Goch lebenden Opas, der wie der Enkel hieß.

Robert Peters war Schmied. Er wurde 1890 in Goch geboren und starb 1975 in der Psychiatrie in Bedburg-Hau. Er hatte zwei Weltkriege erlitten und gesehen, wie jüdische Nachbarn in Konzentrationslager deportiert wurden. Zeit seines Lebens konnte er kaum aussprechen, wie sehr ihn diese Erlebnisse belasteten. Im Alter verfolgten sie ihn und wurden seine „Dämonen“. „Die Worte vertrockneten auf dem Weg vom Kopf zur Zunge, fast immer“, so schreibt 45 Jahre nach seinem Tod sein Enkelsohn, der auch Robert heißt, auf, was sein Großvater wohl empfunden haben muss. „Ich war doch nur ein Schmied“ heißt das Buch, das Robert Peters, geboren 1957 in Goch, über die Lebensgeschichte seines Großvaters geschrieben hat. Er las daraus anlässlich des Jahrestages der Reichspogromnacht im Goli Theater am 9. November. Musikalisch begleitet wurde er vom Gitarristen Ottmar Nagel, ebenfalls Gocher und mit dem Autor befreundet.

Von Anfang an berührte der gelesene Text die Zuhörer, denn Robert Peters übernimmt in seinem Buch durchgehend die Perspektive seines Großvaters und wählt dazu die Ich-Form. So gibt er ihm posthum seine Stimme, spricht aus, was den Opa gequält haben muss, aber auch wie sein Leben verlief, das gleichzeitig ein Stück Zeitgeschichte und Gocher Stadtgeschichte ist. Gespannt lauschten die Zuhörer im fast voll besetzten Goli-Theater. „Wir lebten, um zu arbeiten“ lässt Peters seinen Opa von seiner Jugend erzählen.

Info Als Taschenbuch oder gebunden zu haben Das Buch „Ich war doch nur ein Schmied“ ist 2020 erschienen im Tredition Verlag. Es ist im Buchhandel erhältlich, gebunden oder als Taschenbuch. Der Autor Robert Peters ist promovierter Germanist, arbeitete seit 1985 für die Rheinische Post, deren Sportchef er fast 20 Jahre lang war.

Er wuchs auf innerhalb der strengen Ordnung seines Elternhauses, erlernte das Handwerk des Schmiedes, fürchtete seinen Vater mehr als dass er ihn liebte. In klaren und schnörkellosen Sätzen wird beschrieben, wie er Lene, seine Frau, kennen und lieben lernte. Der Autor zeigt in seiner konsequent durchgehaltenen Großvater-Perspektive großes Einfühlungsvermögen. Ausführliche Recherche ging der Arbeit an dem Buch sicher auch voraus, denn die historischen Fakten der beiden Weltkriege und vor allem die politischen Bewegungen in Deutschland kurz vor der Machtübernahme Hitlers werden eingehend behandelt. Auch hier aus der Sicht des Großvaters, der zwar wortkarg war, aber dennoch ein guter Menschenbeobachter.

Peters erlebte die NSDAP als „Splitterpartei“, hätte nie gedacht, dass sie Einfluss gewinnen könnte. Autor Peters lässt den Opa sagen: „Ich gehörte der großen schweigenden Gruppe von Zuschauern an.“ Dass er nur zugeschaut hat und nichts unternommen hat, wird später zum quälenden Schuldgefühl. Das Gefühl der Schuld sei wie ein „bohrendes Metall in seinem Kopf“ gewesen. „Niemand ist ohne Schuld“ – ein Satz des Buches, der aufrüttelt. Die „Dämonen“ rauben ihm allmählich den Verstand, er findet sich im Zimmer eines psychiatrischen Krankenhauses wieder, gefesselt, angeblich suizidgefährdet. Seinen Enkel, der so heißt wie er, nennt er „Röbke“. Der drückt ihm am Krankenbett manchmal die Hand, und er ist es, der, wie er sagt, den Großvater mit seinem Buch „von den Dämonen erlösen“ wollte.

Mehr noch als beim Lesen des Buches konnte man durch die Lesung des Autors selbst eine direkte Verbindung mit der Lebensgeschichte des Schmiedes Robert Peters herstellen. Der Enkel schrieb nieder, was dem Großvater zu sagen nicht möglich war. Es gibt wohl kaum eine bessere Art, weiterzuleben, dürfte sich mancher Zuhörer gedacht haben. Zwischen den Leseabschnitten spielte Ottmar Nagel auf der Gitarre klassische Stücke aus mehreren Jahrhunderten. Die Musik unterstrich die besondere Stimmung und ließ die Zuhörer mit ihren Gedanken in eine unvergessliche und nicht löschbare Vergangenheit reisen.