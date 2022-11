Im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer : Inner-Wheel-Club lädt zum Adventsbasar ein

Kevelaer Mit dem Erlös aus der Veranstaltung am Montag, 21. November, im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer werden soziale Projekte unterstützt.

Nach zwei Jahren Pause haben die Mitglieder des „Inner-Wheel-Clubs“ Geldern wieder mit viel Freude und guten Ideen einen schönen Basar vorbereiten. Er wird am Montag, 21. November, von 14 bis 17 Uhr wieder im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer stattfinden.

Die Frauenvereinigung Inner-Wheel verschreibt sich im Netzwerk von Rotary international mit ihren weltweit mehr als 100.000 Mitgliedern den Aufgaben, die internationale Verständigung zu fördern und Freundschaften zu pflegen, und besonders in persönlichem Einsatz und mit Spendenmitteln die Notlage der Menschen in verschiedenen sozialen Brennpunkten zu lindern.

Der Inner-Wheel-Club Geldern engagiert sich dabei „vor der Haustür“ unter anderem bei der Frühförderstelle des Kreises Kleve in Kevelaer, am Mittagstisch für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Geldern, am „Knackpunkt“ Düsseldorf für Obdachlose Frauen, für Flutopfer, aber auch für die Mädchenbildung des Straelener Karunai-Projektes in Indien.