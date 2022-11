Swing im Kastell : Tom Gaebel kommt mit seinem Orchester nach Goch

Goch Der Sänger präsentiert Schlager wie in den Zwanzigerjahren, aber auf ganz eigene Weise interpretiert. Es ist der Abschluss der Reihe „Miteinander Momente“.

(RP) Ein „Crooner“ ist ein Vertreter der populären Musik, der sich an besonders sentimentale Lieder im Stil alter Schlager heranwagt. Zu dieser Kategorie zählt Tom Gaebel, der In Deutschland seit 15 Jahren bekannt ist und jetzt mit Orchester nach Goch kommt. Am Freitag, 25. November, ab 20 Uhr heißt es im Kastell „Tom Gaebel & His Orchestra“, ein Teil der Jubiläumstour. Es ist der Abschluss der Reihe „Miteinander Momente“ und verspricht das Beste von früher, von heute und von morgen. Tickets gibt es zum Preis von 34,20 Euro bei der KulTOURbühne im Gocher Rathaus (Telefon: 02823 320-202, E-Mail: kultourbuehne@goch.de) und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Erinnerungen an Sinatra, an Film-Hits von James Bond & Co, an Elvis oder die Biene Maja werden wach. Die Auswahl ist groß, bei der Programmgestaltung hat Gaebel seine Fans abstimmen lassen, was er alles singen soll. Und sie haben dabei nicht nur ihre Favoriten wie „It’s A Good Life“, „Catch Me If You Can“ oder „The Cat“ gewählt, sondern auch ganz persönliche Wünsche genannt und Vorschläge gemacht für neue Songs. Pünktlich zum Jubiläum gab es auch eine Albumproduktion vom Swing-Charmeur – der Blick in die Zukunft.