Kein Anschluss in Kapellen : Das lange Warten auf die Telekom

Kein Anschluss in Kapellen

Kapellen Seit mehr als einem Monat ist das Telefon von Wolfgang Wieland gestört. Der Mann aus Kapellen fühlt sich durch das Unternehmen hingehalten.

Wolfgang Wieland ist froh, dass er ein Handy hat. So kann er wenigstens telefonieren. Wäre er nur auf sein Haustelefon angewiesen, sähe es für den Kapellener schlecht aus. Denn sein Festnetzanschluss ist gestört. Seit dem 12. Juni schon. Und er weiß nicht, ob und wann die Deutsche Telekom , bei der Wieland seit 31 Jahren Kunde ist, die Störung beheben kann.

Einige Male hat Wieland sich bei dem Telekommunikationsunternehmen in Erinnerung gebracht — zuletzt am Montag. Bei der Störungsstelle und der Beschwerdestelle bemühte er sich um eine Lösung. Am 6. Juli schien das Problem behoben. Wieland: „Da funktionierte mein Telefon, aber nur für sechs Stunden.“ Ansonsten empfindet er die Gespräche mit den diversen Telekom-Stellen als ein Gemisch aus Ausreden und Hinhaltetaktik.