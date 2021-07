Kein Telefon in Ratingen : Ratinger nach Hochwasser ohne Telefon

Ratingen Wasser hat ein Kabel so schwer beschädigt, dass Teilstücke ausgetauscht werden müssen. Arbeiten sind aufwändig und werden eine Weile dauern. Die Telekom bietet betroffenen Kunden eine Rufumleitung oder einen Rückrufservice an.

Der Starkregen am vergangenen Mittwoch hat auch in Ratingen Schäden hinterlassen. Seit einer Woche sind in Haushalte in Lintorf und Ratingen Süd die Festnetzleitungen tot. Grund dafür ist ein Kabel, das von den Wassermassen erheblich beschädigt wurde.

„Wasser ist in das Kabel eingedrungen und verursacht die Probleme“, so eine Sprecherin der Telekom, deren Kunden betroffen sind. Sie können weder telefonieren, noch das Internet nutzen, auch der Fernsehempfang über das Internet ist ausgefallen. Die Nutzer werden sich noch gedulden müssen.

An der Beseitigung der Störung werde bereits gearbeitet, so die Telekom. Aber: „Eine solche Entstörung ist leider recht aufwändig. Zunächst muss der Fehler durch Messungen lokalisiert werden, da das Kabel im Boden liegt und nicht frei zugänglich ist. Anschließend können wir mit den notwendigen Tiefbaumaßnahmen beginnen. Sobald das Kabel freigelegt ist, wird das beschädigte Stück entfernt. Wir müssen ein Kabel komplett ersetzen. Das Kabel wurde bestellt, sobald es vor Ort ist, werden wir mit den Einzugsarbeiten beginnen“, sagt die Telekom auf Nachfrage.

Was dann kommt, ist aufwändige Handarbeit: „Das neue Kabel wird dann auf beiden Seiten gespleißt, das heißt auf beiden Seiten müssen mehrere hundert Adern miteinander verknüpft werden. Da muss ein Kollege in die Baugrube und die Adern miteinander verbinden. Ein solches Kabel ist so dick wie ein Unterarm“, erklärt die Sprecherin des Unternehmens. Durch die beengten Arbeitsbedingungen in der Baugrube können nicht mehrere Mitarbeiter gleichzeitig beauftragt werden. „Dadurch wird das Problem leider nicht schneller behoben“, so die Telekom. „Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, werden die Anschlüsse einzeln hochgefahren und die Straßendecke wieder versiegelt.“