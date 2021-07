Kurioser Einbruch in Wachtendonk-Wankum : Einbrecher duscht erst gemütlich und macht dann reiche Beute

Wankum Die Ruhe weg hatte am Montag ein Einbrecher in Wachtendonk. Ehe er sich auf die Suche nach Wertsachen machte, nutzte er erst einmal ausgiebig das Badezimmer.

Der Einbrecher ist in der Mittagszeit zwischen 12 und 15 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Jülicher Straße in Wankum gewesen.