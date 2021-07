Vermisstensuche im Hochwassergebiet : Mit dem Spürhund von Haus zu Haus

In Mayschoß im Landkreis Ahrweiler hat das Hochwasser extrem gewütet. Die Polizei sucht am Ufer der Ahr nach vermissten Personen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Iversheim In den Katastrophengebieten in NRW werden laut Polizei nur noch vier Menschen vermisst. Die Suche nach ihnen gestaltet sich extrem schwierig. Mehr als 850 Vermisste konnten am Telefon ermittelt werden.

Die Straße nach Iversheim, einem Ortsteil Bad Münstereifels, ist versperrt, nur gelegentlich wird ein Privatauto durchgelassen. Der Weg muss für Rettungsfahrzeuge freigehalten werden. Das Technische Hilfswerk (THW) hat seine provisorische Einsatzzentrale an der Dorfzufahrt aufgebaut. „Das THW koordiniert die Suche nach Vermissten“, sagt eine Sprecherin des pittoresken Eifelstädchens, das so schlimm von der Flutkatastrophe heimgesucht worden ist; einige Menschen sind ums Leben gekommen.

Foto: dpa/David Young 22 Bilder Schwere Schäden durch Überflutungen in NRW

Am Mittwoch haben die Einsatzkräfte in den Katastrophengebieten die Suche nach Vermissten fortgesetzt; beteiligt daran sind Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr, THW und Hilfsorganisationen im Rhein-Sieg-Kreis und im Kreis Euskirchen. „In den beiden Kreisen haben wir jetzt noch vier Vermisste“, sagt ein Sprecher der Polizei, je zwei aus den Kreisen Rhein-Sieg und Euskirchen. „Hinzu können aber noch Personen kommen, die nicht als vermisst gemeldet worden sind. Aber das werden – wenn überhaupt – nicht viele sein.“ Zudem habe es Menschen gegeben, die gar nicht gewusst hätten, dass sie vermisst worden sind.

Die Suche nach den Vermissten ist alles andere als leicht. „Dazu gehört das Absuchen von Ufern und weggeschwemmten Autos, die Nachfrage im Wohnumfeld oder beim Arbeitgeber“, so der Sprecher. Hoffnung, überhaupt noch Überlebende zu finden, schwindet von Tag zu Tag – und wird allgemein als sehr gering eingeschätzt. „Wir sprechen mittlerweile nicht mehr von einem Rettungs- sondern von einem Bergungseinsatz“, so der Polizeisprecher. Die Kölner Polizei hat zwei Abteilungen gegründet: Eine, die versucht, die gemeldeten Vermissten telefonisch zu erreichen und eine operative, die vor Ort den Hinweisen nachgeht, das heißt mit Leichenspürhunden nach ihnen sucht. „Das Abtelefonieren hat gut funktioniert. Wir haben rund 850 Vermisste erreichen und sie so von der Liste streichen können“, so der Polizeisprecher. „Die Hinweise kommen sowohl von Rettungskräften als auch Privatpersonen.“

Die Hauptstraße in dem Ort liegt meterhoch unter Trümmern. Foto: Christoph Reichwein (crei)

So auch in einem stark verwüsteten Dorf im Ahrtal vor zwei Tagen. Ein Anwohner meldet, eine Hand in den Trümmern gesehen zu haben. Sofort rückt die Polizei mit einem Leichenspürhund aus, um dem Hinweis nachzugehen. Der Polizist führt den Hund an der Leine; der Hund schnuppert die Stellen ab, schlägt aber zunächst nicht an. Ein relativ junger Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks, der unter anderem nach Vermissten sucht, sagt, dass er immer wieder erleichtert sei, wenn er in einem betroffenen Haus oder anderswo niemanden mehr unter den Trümmern finden würde. „Die Arbeit kostet viel innere Kraft. Aber sie muss gemacht werden“, sagt er.

In sozialen Netzwerken wie Facebook sind Gruppe gegründet worden, in denen die Namen vermisster Personen angegeben werden können. Stephanie Hofman arbeitet im Notfallzentrum der Unfallklinik Bonn. Sie schreibt in einer solchen Gruppe, dass in den vergangenen Tagen vermehrt Personen in die Krankenhäuser gekommen seien, die sich aus verschiedensten Gründen nicht mehr zu ihrer Person oder ihrem Wohnort äußern konnten. Sie schließe nicht aus, dass diese Personen aus den Katastrophengebieten kommen.

In Bad Münstereifel hofft man, niemanden mehr unter den Trümmern tot bergen zu müssen. „Es werden ja nicht mehr viele vermisst. Aber wir gehen weiter mit Statikern in einsturzgefährdete Häuser und schauen nach“, sagt ein Mitarbeiter des THWs.