Weihnachtsverlosung des Werberings Geldern : 2500 Euro für Einkaufsbummel gewinnen

Werbering-Gutscheine im Wert von 2500 Euro bekommt der Gewinner. Andrea van Rennings von Damenmode & Accessoires Barbara Valkysers zeigt, wie die Gutscheine aussehen. Foto: Dirk Möwius

Geldern Der diesjährige Hauptpreis bei der Weihnachtsverlosung des Werberings Geldern ist ein „Geldkoffer“ mit Gutscheinen, die in über 100 Geschäften eingelöst werden können.

Nach einem schwierigen Jahr im Umgang mit der Corona-Pandemie war es für den Werbering Geldern auch nicht leicht, einen originellen Hauptpreis für die Weihnachtsverlosung zu finden. Reisen ist bekanntlich gerade schwierig. Dabei lag es auf der Hand: „Wir halten zusammen. Wir kaufen in Geldern.“ war schließlich in diesem Jahr das Motto der gemeinsamen Kampagne von Werbering und Stadt Geldern zur Stärkung des Einzelhandels in der Landlebenstadt. So lobt der Werbering in diesem Jahr gemeinsam mit seinem Partner, der Sparkasse Krefeld, als Hauptpreis der Weihnachtsverlosung einen Einkaufsbummel im Wert von 2500 Euro in Geldern aus. Dazu gibt es einen „Geldkoffer“ mit Werbering-Gutscheinen, die in den rund 100 Mitgliedsgeschäften eingelöst werden können.

Werbering-Gutscheine gibt es in den Stückelungen 5, 10, 20, 25 oder 50 Euro. Mit einem ganzen Koffer davon kann man sich große, aber auch kleine Wünsche erfüllen. Vorsitzende Karla Leurs ist davon überzeugt, dass das sowohl für die Kunden als auch für die Gelderner Geschäfte eine tolle Idee in der schweren Corona-Zeit ist. Damit verabschiedet sich der Werbering ja irgendwie auch von den bisherigen Werbering-Gutscheinen, die Anfang November von den neuen digitalen Stadtgutscheinen abgelöst wurden. Natürlich sind die „alten“ Werbering-Gutscheine auch weiterhin gültig. Trotzdem sollte man diese möglichst bald einlösen, so Leurs.

Die Weihnachtsverlosung 2020 beginnt am 16. November und dauert bis zum Heiligen Abend. Das Mitmachen ist auch in diesem Jahr wieder ganz einfach und hat sich schon gut eingespielt. Bei jedem Einkauf in den teilnehmenden Geschäften des Gelderner Werberings bekommt man ein oder mehrere Glückslose. Diese Kärtchen erklären, was eigentlich ganz einfach ist. Man muss nämlich dieses Glückslos einfach nur ausfüllen und in den Weihnachtsbriefkasten im Foyer der Sparkasse am Markt in Geldern einwerfen. Der leuchtend rote Weihnachtsbriefkasten steht bis zum Heiligen Abend im Foyer der Sparkasse in Geldern und ist nicht zu übersehen. Da er im auch in den Abendstunden und am Wochenende frei zugänglichen Bereich des Foyers steht, kann man jederzeit seine Gewinnkarten dort einwerfen.