St.-Clemens-Hospital Geldern : Bischof segnet das neue Bettenhaus

Geldern Nach etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit ist das neue Gebäude des St.-Clemens-Hospitals in Geldern bezugsfertig. Bis Monatsende werden noch letzte Arbeiten umgesetzt. Anfang Dezember werden die ersten Zimmer belegt.

Der Teilneubau bietet Platz für 156 der insgesamt 305 Betten des Krankenhauses. Das Gebäude steht zwischen Krankenhaus, Rayerssee und Königsberger Straße. Mit dem viergeschossigen Anbau ist keine Steigerung der Gesamtbettenzahl im Gelderner Hospital verbunden. Im Fokus stehen stattdessen deutliche Verbesserungen für stationäre Patienten hinsichtlich Platz und Komfort. Im Erdgeschoss ist eine interdisziplinäre Wahlleistungsstation untergebracht. Die Stationen im ersten und zweiten Obergeschoss werden zunächst durch die internistischen und chirurgischen Abteilungen genutzt. „Uns stehen noch einige Jahre bevor, in denen sich die Stationszuordnung immer wieder ändern wird. Nach dem Bezug des Teilneubaus werden wir den Altbau nach und nach modernisieren, sodass wir unseren Patientinnen und Patienten am Ende in allen Bereichen einen vergleichbaren Komfort bieten können“, so Krankenhaus-Chef Weß weiter.