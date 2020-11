Besuch bei der Issumer Ortschaft : Oermten – mehr als nur ein Berg

Foto: Bianca Mokwa 14 Bilder Ein Besuch im Oermten

Oermten Wegen Corona mussten viele Veranstaltungen am gepflegten Mehrgenerationenplatz ausfallen. Die „Donnerbüchse“ und der Rundwanderweg sind auf jeden Fall einen Besuch wert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa

Wer Oermten einen Besuch abstattet, der kommt an der „Donnerbüchse“ nicht vorbei. Der schön hergerichtete Eisenbahnwaggon mit der Seriennummer 28109 steht seit 2017 auf dem Mehrgenerationenplatz und hat sich als kleine, feine Versammlungsstätte bewährt. In Corona-Zeiten war es eher still im und um den Waggon, einen Besuch ist er aber auf jeden Fall wert. Wer dann noch wissen möchte, was das Besondere des Issumer Ortsteils ist, der fragt am besten die Männer, die am Mehrgenerationenplatz Hacke und Rechen schwingen.

An dem sonnigen Herbstmorgen sind das Gerd Vester und Werner Reich, der auch Mücke genannt wird. „Warum Oermten so schön ist? Das weiß doch jeder“, sagt Gerd Vester und will schon weiterarbeiten. Und es wird sich herausstellen, dass die Oermter tatsächlich alle wissen, was sie an ihrem Ort haben und gar nicht viele Worte brauchen. Für diejenigen, die dort nicht geboren oder aufgewachsen sind, wagen die Männer einen Erklärungsversuch. „Warum es schön ist, sieht man doch hier“, sagt Mücke und holt weit mit dem Arm aus. Hinter dem Dorfplatz erstrecken sich Wiesen und der Oermter Rundwanderweg. Auf dem Platz selbst wurden 5000 Osterglocken, 2000 Krokusse und Schneeglöckchen gepflanzt, 2000 Tulpen folgen, so dass im Frühjahr ein Blumenmeer emporschießt. Die Männer des Stammtischs der St.-Sebastianus-Bruderschaft halten alles in Schuss. Mücke winkt noch Paul Saers herbei. An Sehenswürdigkeiten, außer dem Oermter Berg, aber den kennt bis zum Ruhrgebiet wohl jeder, fällt ihm das Dürrekreuz an der Rheurdter Straße ein. Laut der geschichtlichen Aufzeichnung wird dort schon seit 1878 für Regen gebetet. Nach den Dürresommern ist der Kreuz aktueller denn je. Ein Abstecher mit dem Fahrrad dorthin lohnt sich, es ist immer mit Blumen geschmückt.

Vom Mehrgenerationenplatz geht es erst einmal Richtung Ortsmitte. Der Blick fällt auf die Gaststätte Fronhoffs. Mit großem Saal und Bundeskegelbahn ist sie ein Ort der Geselligkeit. Besser: war. Für ein Foto nehmen Willi und seine Frau Antonia, die alle Toni nennen, vor dem Eingang Platz. Es wird ein trauriges Gespräch. Aus alters- und gesundheitlichen Gründen bleibt ihre Gaststätte „Zur Erholung“ zu. Für immer. Den „Jungs“ im Ort hat Toni immer Essen nach Wunsch gekocht: Schaschlik, Schnitzel, Rouladen. Die gute Hausmannskost. Das alles wird fehlen. Während Willi noch erzählt, dass schon die Eltern und die Großeltern die Gastwirtschaft führten, hält ein Auto. Das Fenster wird heruntergefahren und Jan Baumanns erkundigt sich, wie es den beiden geht. Das macht man hier auf dem Dorf so. Man hält mal eben an. Es kann auch sein, dass man abends mit dem Hund rausgeht und länger unterwegs ist, weil man einen Nachbarn getroffen hat und zusammen ein Bier trinkt. „Selber schon erlebt“, sagt Baumanns. Er ist in Oermten aufgewachsen. Woanders leben? Undenkbar! Er spricht vom Zusammenhalt im Ort, in der Nachbarschaft. Er hat eine App entwickelt, in der alle Aktivitäten im Ort zusammengefasst sind. „Schön zu Hause - Stadt woanders“ lautet der Slogan. Das Dorfleben ist das Gegenstück zur anonymen Großstadt.

Punkten kann Oermten nicht nur mit viel Natur. Auch die Landwirtschaft zum Anfassen findet der zweifache Familienvater klasse. Beim Spaziergang sieht man die Kartoffeln, die auf dem Feld wachsen. „So kann man auch den Kindern vermitteln, wo die Sachen herkommen, nämlich nicht einfach aus dem Supermarktregal“, sagt der Oermter. Und wer jetzt noch nicht verstanden hat, warum Oermten schön ist, den nimmt er mit auf den Oermter Berg. Es geht die Straße hoch, direkt neben dem einzigen Geschäft im Ort, dem Autohandel Müller. Den Standort habe er gewählt, weil Oermten seine Heimat ist, sagt Jürgen Müller.

Was das bedeutet, erklärt Jan Baumanns dann auf dem Oermter Berg. Der Wind pfeift um die Ohren, der Blick geht in die Weite und bleibt ab und zu an einem Windrad hängen. Bei schönem Wetter kann man bis zum Ruhrgebiet schauen, sagt Baumanns.