Pontifex Maximus hat sich in Corona-Zeiten etwas einfallen lassen : Kinderkarneval: Kamelle für geschmückte Häuser

Pontifex Maximus hat sich in Corona-Zeiten etwas einfallen lassen

Zumindest in den Fenstern soll es jeck werden. Foto: KV PONTifex Maximus e.V.

Pont In Corona-Zeiten fällt der übliche Trubel zu Karneval aus. In Pont haben sich die Jecken aber etwas einfallen lassen, damit es zumindest etwas närrisch wird.

Um Karneval für Kinder und Familien in diesem Jahr trotzdem stattfinden zu lassen, hat sich der Karnevalsverein Pontifex Maximus eine Alternative überlegt: Statt eines Kinderkarnevalszuges wird es in Pont eine ganze Kinderkarnevalswoche geben. Alle Kinder der Ort­schaft sind zusammen mit ihren Eltern dazu aufgerufen, ihre Häuser und ihren Vorgarten bis zum 6. Februar karnevalistisch zu schmücken, um so bis zum Rosenmontag ein buntes Bild im ganzen Dorf entstehen zu lassen. Die schönsten Dekorationen werden prämiert und es gibt Preise zu gewinnen.