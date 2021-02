Wechsel beim Caritasverband in Geldern : Michael Müller übernimmt Leitung für ambulante Pflege

Wechsel beim Caritasverband in Geldern

Staffelübergabe beim Ambulanten Pflegedienst der Caritas in Geldern: Der neue Leiter Michael Müller und seine Vorgängerin Gisela Bier. Foto: Caritasverband Geldern-Kevelaer

Geldern Seine Vorgängerin Gisela Bier wird nach fast 30 Jahren Arbeit für die Caritas künftig beruflich etwas kürzertreten. Der neue Leiter Michael Müller ist gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger.

Seit Anfang des Jahres hat Michael Müller die Gesamtleitung des ambulanten Pflegedienstes des Caritasverbandes in Geldern übernommen. Er ist jetzt für die drei Gelderner Pflegeteams verantwortlich, die mit rund 70 Mitarbeitenden mehr als 330 Patientinnen und Patienten in ihrer häuslichen Umgebung betreuen. Die vormalige Leiterin Gisela Bier, die nach fast 30 Jahren Arbeit für die Caritas künftig beruflich etwas kürzer treten wird, weiß die vielfältigen Aufgaben bei Müller in guten Händen.