Tecklenburg baut neues Polizei-Gebäude : Baubeginn für Großprojekt

Straelen/Bergheim NRW-Innenminister Herbert Reul und Martina Voss- Tecklenburg legen den Grundstein für das neue Zentralgebäude der Kreispolizeibehörde in Bergheim.

In Bergheim entsteht das neue zentrale Dienstgebäude der Kreispolizeibehörde des Rhein-Erft-Kreises. In einem europaweit ausgeschriebenen Vergabeverfahren konnte die Tecklenburg GmbH aus Straelen gemeinsam mit den Architekten JBR Partner aus Münster überzeugen, so dass im vergangenen Jahr der Mietvertrag mit dem Land NRW unterzeichnet wurde. Mit einem Investitionsvolumen von gut 60 Millionen Euro ist die Kreispolizeibehörde eines der größten Projekte der Tecklenburg-Gruppe. Jetzt sind die Rohbauarbeiten angelaufen. Innenminister Herbert Reul als oberster Dienstherr der Polizei in Nordrhein-Westfalen besuchte die Baustelle, um gemeinsam mit Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg den Grundstein für das innovative Gebäude zu legen.

Martina Voss-Tecklenburg, die Bundestrainerin der Fußball- Frauennationalmannschaft und Mitgesellschafterin der Tecklenburg-Gruppe aus Straelen, freute sich, zum ersten Mal eine Ansprache anlässlich einer Grundsteinlegung halten zu können und wünschte der Polizei in Ihrem neuen Gebäude „eine Mission in der sie mit ganz viel Leidenschaft für ihre Arbeit gehen können, verbunden mit der Vision der permanenten Weiterentwicklung in allen Bereichen, so dass sich tolle Menschen mit den unterschiedlichsten Talenten und allen ihren Qualitäten und Stärken einbringen können“. Seit der Mietvertragsunterzeichnung mit dem Land Nordrhein Westfahlen habe die Firma Tecklenburg hart gearbeitet, so Firmenchef Hermann Tecklenburg. „In den letzten Monaten konnten wir das gesamte Grundstücksareal von der Stadt Bergheim erwerben und die vollständige Bauantragsplanung für das Großbauvorhaben fertigstellen“. Die Bauordnungsbehörden haben bereits alle notwendigen Genehmigungen erteilt, so dass das Gebäude Mitte 2023 übergeben werden kann.