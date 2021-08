Geschäftsleute in Straelen : Wieder Sommernachts-Shopping im Herzen der Blumenstadt

Straelen Nach dem Erfolg der Premiere vom 30. Juli kann in Straelen am 3. September wieder lange gebummelt und eingekauft werden. Erneut ist ein attraktives Rahmenprogramm geplant.

In der Zeit von 18 bis 22 Uhr können Kunden ihre „alten“ Papiergutscheine der Werbegemeinschaft „Aus Straelen“ umtauschen in die „neue“ Straelen-Card. Nur an diesem Abend gibt es einen zusätzlichen Bonus von 20 Prozent auf den Gesamtbetrag. Dazu wird ein Zelt auf dem Straelener Marktplatz aufgebaut, in dem diese Aktion umgesetzt wird. Über die teilnehmenden Geschäfte gibt es Informationen unter www.straelencard.ausstraelen.de. An diesem Abend lohnt sich das Bezahlen mit der Straelen-Card besonders, weil von jedem Einkauf, der mit der Card getätigt wird, ein Euro zugunsten der Flutopfer in NRW gespendet wird.