Corona : Weiter Impfungen ohne Termin im Kreis Kleve

(RP) Der Kreis Kleve bietet in dieser Woche weiterhin Corona-Schutzimpfungen ohne vorherige Terminvereinbarung im Impfzentrum an. Diese finden in beiden Impfstellen statt. Die Impfstelle Kalkar am Wunderland, Messe Kalkar, Griether Straße 110-120, sowie die Impfstelle Geldern, Mensa und Turnhalle der Sekundarschule Niederrhein, Anne-Frank-Straße 1 sind einheitlich für terminlose Impfungen geöffnet: Mittwoch, 1. September, bis Sonntag, 5. September, jeweils täglich 14 bis 19 Uhr.