Fußball-Bezirksliga : Sportfreunde bereit für die Meisterfeier

Straelen Tabellenführer SF Broekhuysen kann am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Borussia Veen den Landesliga-Aufstieg perfekt machen. Der Spielertrainer ist zuversichtlich.

Ungeachtet der 0:3-Niederlage am vergangenen Freitagabend beim Verfolger Viktoria Goch: Bezirksliga-Spitzenreiter Sportfreunde Broekhuysen ist nur noch einen kleinen Schritt davon entfernt, sich zum zweiten Mal nach 2014 ins Abenteuer Fußball-Landesliga zu stürzen. Genauer gesagt muss noch ein Sieg her. Dieser soll nach Möglichkeit schon am Sonntag eingefahren werden, wenn um 14 Uhr das letzte Heimspiel der Saison gegen den Abstiegskandidaten Borussia Veen angepfiffen wird. Spielertrainer Sebastian Clarke ist zuversichtlich, dass am Sonntag auf der Sportanlage „Op den Bökel“ nicht nur die Einweihung des Kunstrasenplatzes gefeiert wird.