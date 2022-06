Fußball-Bezirksliga : Viktoria Goch vertagt die Entscheidung

Goch Mit einem verdienten 3:0-Heimsieg gegen Tabellenführer Sportfreunde Broekhuysen wahrt die Mannschaft um Trainer Daniel Beine ihre Mini-Chance auf die Meisterschaft. Jetzt noch vier Punkte Rückstand.

Goch Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Broekhuysen hatte gehofft, schon am Freitagabend den Aufstieg in die Landesliga perfekt zu machen. Doch daraus wurde nichts. Der Spitzenreiter unterlag Verfolger Viktoria Goch mit 0:3 (0:1). Dennoch haben die Grün-Weißen weiterhin die besten Karten im Kampf um die Meisterschaft, der Vorsprung auf die Viktoria beträgt vier Zähler.

Die Fans beider Lager sorgten für mächtig Stimmung, die Spannung war greifbar. Und das, obwohl Gochs Coach Daniel Beine Broekhuysen nach der 2:3-Niederlage gegen den TuS Xanten in der Vorwoche bereits zum Aufstieg gratuliert hatte. So führte der Tabellenzweite zur Pause. Die Sportfreunde Broekhuysen waren leicht feldüberlegen, allerdings stand der Verfolger defensiv sicher. Spielerisch hatte die Partie nicht allzu viel zu bieten. Der Unparteiische musste immer wieder eingreifen, kleinere Fouls und Nicklichkeiten prägten das Geschehen auf dem Rasen.

Das gleiche Bild nach dem Seitenwechsel. Der Spitzenreiter war offensiv engagierter, die Gastgeber lauerten derweil auf schnelle Konter – wenngleich meist vergebens. Levon Kürkciyan (57.) sorgte dann allerdings für die vorzeitige Entscheidung. Die Gocher brachten einen Einwurf in den Strafraum, die Sportfreunde klärten nur unzureichend. So landete der Ball per Zufall bei Michel Wesendonk. Der Routinier legte umgehend quer auf seinen Sturmpartner Levon Kürkciyan, der den Doppelpack schnürte. Es war bereits das 24. Saisontor des 25-jährigen Angreifers.

In der Schlussphase sorgte Sebastian Clarke dann nochmal für ein Ausrufezeichen, der Spielertrainer wechselte gleich dreifach. Fabian Göckler, Yannis Weyers und Philipp Thyssen kamen nach 78 Minuten für die Schlussoffensive in die Begegnung. Levon Kürkyian (81.) verpasste das 3:0 nur knapp. Kurz darauf hätte es nochmal spannend werden können. Broekhuysens Coen Aarts (86.) köpfte an den linken Pfosten. Der Ball sprang ins Gesicht von Torwart Benedikt Schmitz und in der Folge ins Aus. Diese Chance hätten die Gäste nutzen müssen. Es drängte sich mit zunehmender Dauer der Eindruck auf, dass der Spitzenreiter noch stundenlang spielen könnte, ohne ein Tor zu erzielen. Von der Kaltschnäuzigkeit eines Aufsteigers keine Spur.