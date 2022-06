Fußball-Niederrheinliga der Frauen : Ausgerechnet im Derby steht die Zukunft auf dem Spiel

Geldern Im Abstiegskampf hilft dem SV Walbeck am Pfingstmontag nur ein Sieg gegen Viktoria Winnekendonk weiter. Die Trainer der beiden Lokalrivalen rechnen mit einem offenen Schlagabtausch.

Schon seit vielen Jahren gehört der SV Walbeck zu den Top-Teams der Fußball-Niederrheinliga der Frauen. Doch ausgerechnet im 13. Jahr der Zugehörigkeit droht nun der Abstieg aus der vierthöchsten Spielklasse. Noch haben die Walbeckerinnen alles in der Hand, um den Gang in die Landesliga zu verhindern. Ausgerechnet das Lokalderby am Pfingstmontag (Anstoß 14 Uhr) gegen den Lokalrivalen Viktoria Winnekendonk ist für die Elf vom Bergsteg das Schlüsselspiel um den Klassenerhalt.

Die Gäste aus Winnekendonk spielen in ihrer dritten Saison in der Niederrheinliga einen hervorragenden Part, haben sportlich dem SV Walbeck momentan den Rang abgelaufen. Aktuell belegt das Team von Trainer Uli Berns, das den angestrebten Klassenerhalt schon lange gesichert hat, den siebten Platz. Besonders in der Hinrunde, in der sich die Viktoria nur zweimal geschlagen geben musste, demonstrierten die Spielerinnen ihre Stärken.