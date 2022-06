Tischtennis : Annemarie Falkowski ist am Ziel ihrer Träume

Annemarie Falkowski ist am Ziel ihrer Träume

Geldern Geldernerin zeigt in drei Duellen starke Nerven und ist Deutsche Tischtennis-Meisterin der Seniorinnen 70. Unter anderen schaltet sie die favorisierte Titelverteidigerin Christel Locher aus.

„Da musste ich 70 Jahre alt werden, um erstmals ganz oben auf dem Siegertreppchen zu stehen.“ Annemarie Falkowski kann ihr Glück immer noch nicht fassen. Die langjährige Leistungsträgerin des TTC Geldern-Veert ist soeben als Deutsche Tischtennis-Meisterin der Altersklasse Damen 70 aus dem Saarland zurückgekehrt. In Völklingen hatten sich am Pfingst-Wochenende knapp 500 Seniorinnen und Senioren getroffen, um in zehn Altersklassen zwischen 40 und 85 Jahren die neuen nationalen Meister im Einzel, Doppel und Mixed zu ermitteln.