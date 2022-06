Fußball : Straelens Kapitän Kevin Wolze droht Karriere-Aus

Straelen Regionalligist muss ohne den 32-jährigen Mittelfeldspieler planen, der erneut einen Kreuzbandriss erlitten hat. Von der VV Venlo kommt Mittelfeldtalent Joep Munsters.

Die Diagnose kommt mit Verspätung, hat es aber in sich. Wie sich jetzt herausgestellt hat, muss Fußball-Regionalligist SV Straelen den Gewinn des Niederrhein-Pokals teuer bezahlen. Denn Kapitän Kevin Wolze, der sich im August vergangenen Jahres an der Essener Hafenstraße einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, hat am 21. Mai beim 1:0 gegen den Wuppertaler SV exakt die gleiche Verletzung erneut erlitten. Damit droht dem 32-jährigen Profi und Schwiegersohn des Präsidenten Hermann Tecklenburg das Karriere-Aus. „Das ist eine dramatische Nachricht für Kevin und den ganzen Verein. Wir drücken natürlich die Daumen, dass er noch einmal zurückkommt“, sagte Sportlicher Leiter Rudi Zedi.

Große Hoffnungen setzt der SV Straelen in einen weiteren Youngster. Der 18-jährige Ken Mata, der in der vergangenen Saison der A-Junioren-Bundesliga West in 16 Spielen sieben Treffer für den MSV Duisburg erzielte, läuft künftig im grün-gelben Dress auf. Mit der Verpflichtung des Rechtsaußens, der zuvor unter anderen auch schon für die Nachwuchs-Mannschaften des FC Schalke 04 und von Borussia Dortmund gespielt hatte, ist dem SV Straelen offenbar ein echter Coup geglückt. In mehreren Fan-Foren des MSV Duisburg im Internet reagierten viele Anhänger der Zebras nicht gerade erfreut darüber, dass der Drittligist das torgefährliche Talent nicht an sich bindet. „An Ken werden wir noch viel Freude haben. Meine Frau Martina, die am Rande eines Leichtathletik-Sportfestes in Ratingen ein längeres Gespräch mit dem jungen Mann geführt hat, konnte ihn offenbar vom SV Straelen überzeugen“, sagte Hermann Tecklenburg. Allerdings muss der Viertligist wahrscheinlich einen Ersatz für Torjäger Cagatay Kader finden, der seinen Vertrag nicht verlängert hat. Die neue Regionalliga-Saison startet am 23. Juli mit 18 Mannschaften, eine Woche später trifft der SV Straelen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Zweitligisten FC St. Pauli.