Reitsport : Freispring-Championat in Keppeln

Keppeln (RP) Final-Atmosphäre in der Reithalle Thoenes an der Dorfstraße 4 im Uedemer Ortsteil Keppeln: Dort steht am kommenden Samstag, 20. April, das Finale um das NRW-Freispring-Championat auf dem Programm.

Es treffen drei- und vierjährige Springpferde und Ponys aller Zuchtgebiete, die vorab in vier Qualifikationsprüfungen gegeneinander angetreten sind, zum großen Showdown aufeinander.

Gerade das Freispringen zeigt bereits, wozu die Youngster in der Lage sind. Starten wird das Finale am Samstag um 11 Uhr mit den dreijährigen Ponys, die dann um die höchsten Wertnoten kämpfen. Eine Stunde später folgen die vierjährigen Ponys. Um 13.30 Uhr werden die Sprünge in der Schleuse dann für die dreijährigen Pferde vorbereitet. Den Schlusspunkt unter dieses Finale des sechsten NRW-Freispring-Championats setzen die vierjährigen Pferde, die sich ab 15 Uhr den Beurteilungen durch das erfahrene Richter-Trio stellen. Übrigens: Der Eintritt zum Keppelner Freispringchampionat ist frei und für das leibliche Wohl wie immer bestens gesorgt.