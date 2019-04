Fußball : Khaled Daftari wechselt als Kaderplaner zu Union Nettetal

Straelen (him) Fußball-Regionalligist SV Straelen verliert zum Saisonende einen seiner fähigsten Köpfe. Co-Trainer Khaled Daftari, der im Sommer 2016 mit dem späteren Meistermacher Stephan Houben an die Römerstraße gewechselt war, wird den Verein verlassen.

Der 41-jährige Fußballexperte hat im Hintergrund viele Kapitel der jüngsten Straelener Erfolgsgeschichte geschrieben. Der rasante Aufstieg innerhalb von nur zwei Jahren von der Landes- bis hinauf in die Vierte Liga ist zu einem großen Teil auch Khaled Daftari zu verdanken. Wenn es darum geht, einen Gegner im Vorfeld förmlich bis ins kleinste Detail zu sezieren, gibt’s als Beobachter weit und breit keinen Besseren. Auch als Scout hat sich der Mönchengladbacher mit seltsamer Neigung zum 1. FC Köln einen glänzenden Ruf erworben. Von diesen Fähigkeiten haben die Grün-Gelben in der jüngeren Vergangenheit immer wieder profitiert.

Khaled Daftari wird sich in den nächsten Wochen noch einmal darauf konzentrieren, gemeinsam mit Trainerin Inka Grings, seinem Co-Trainer-Kollegen Stefan Post und der Straelener Mannschaft den Klassenerhalt in der Regionalliga zu schaffen. Eine neue sportlichen Herausforderung, die nicht mehr ganz so zeitintensiv ist, hat Daftari in der Zwischenzeit bereits gefunden. Oberligist SC Union Nettetal darf sich schon jetzt glücklich schätzen: Der Verein hat sich die Dienste des 41-Jährigen als Teammanager mit Schwerpunkt Kaderplanung gesichert. „Die Union möchte sich in den nächsten Jahren dauerhaft in der Oberliga etablieren. Dabei helfe ich gerne“, sagt Daftari.