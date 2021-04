Rundkurs in Geldern : SPD ist für einen „Mitmach-Weg“

Geldern Fraktionssprecher Hejo Eicker möchte den Gelderner Wanderweg nicht nur mit „lebensbejahenden Sprüchen“ ausstatten. Die SPD setzt auf ein vielseitiges Angebot.

Die SPD macht in einem Schreiben an Bürgermeister Sven Kaiser deshalb den Vorschlag, den Namen für diesen Weg so weit zu fassen, dass thematisch vieles aus dem breiten Spektrum dessen abgedeckt werden kann, was unter den Oberbegriffen Achtsamkeit, Wohlbefinden, „Life Balance“, körperliche, geistige und seelische Fitness und Workout gefasst werden kann. Als Arbeitstitel schlägt die SPD „Mitmach-Weg“ vor.

Nach ihrer Vorstellung sollten den Nutzern des Mitmach-Wegs in festzulegenden Zeitabständen, zum Beispiel zwei- bis dreimal im Jahr, an jeder Station (Findling) per QR-Code oder einfachem Handzettel in einer Folder-Box jeweils eine leicht zu verstehende und knapp formulierte Übung, Aufgabe oder Anregung angeboten werden. Zum Beispiel zu Atmung, Aufmerksamkeit, Stressbewältigung, Dehnen, Warm-up, Gymnastik, Lifestyle oder Achtsamkeit. Im Idealfall können diese Übungen an Ort und Stelle gemacht werden.