Schule und Zeitreise : Zwischen Nostalgie und Politikfrust

Meinung Seit 75 Jahren gibt es die Rheinische Post auch im Gelderland. Manche Dinge wiederholen sich im Laufe der Jahre leider, wie die Diskussionen um die Schulen. Über die Schullaufbahn entscheidet für einige Kinder das Losglück.

Es ist ein Tag, an dem man ruhig nostalgisch werden darf. Seit 75 Jahren begleitet die Rheinische Post das politische und gesellschaftliche Leben im Kreis Kleve. Und da der Autor dieser Zeilen seit gut 40 Jahren seinen Teil zur Lokalberichterstattung am Niederrhein beisteuern darf, ist es schon ein besonderer Moment der Rückschau. Ich bin dankbar, dass ich noch einige Jahre in Geldern mit dem RP-Mann der ersten Stunde arbeiten durfte. Dr. Wilhelm Cuypers arbeitete von der allerersten gedruckten Zeile an in Geldern. Bis 1966 blieb er Redaktionsleiter in Geldern, wurde dann zum Chef einer ersten Bezirksredaktion ernannt und ging 1977 in den Ruhestand. Fast, denn der Ziehvater der heute noch existierenden „Niederrheinischen Blätter“ unterstützte uns als „der Kulturpapst vom Niederrhein“ weiter mit seinen Texten, bis er am 14. Februar 2000 starb.