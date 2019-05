Geldern : Räderdieb auf frischer Tat ertappt

Geldern Anwohner haben in Geldern am Mittwoch kurz nach Mitternacht auf dem Gelände eines Autohauses an der Max-Planck-Straße einen Verdächtigen gesehen, der eine Überwachungskamera beschädigte. Die Polizei fand den Verdächtigen hinter einem Auto.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken