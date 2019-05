Leichtathletik : Straelener Trio bewältigt den London-Marathon

Stolze „London-Finisher“: Die Straelener Langstreckler Michael Traurig, Johannes Heussen und Guido Kranke (von links). Foto: SV Straelen

Straelen (RP) Nachdem im November vergangenen Jahres bereits der „TSC New York City Marathon“ auf dem Programm einiger Langstreckler aus den Reihen der Leichtathletik-Abteilung des SV Straelen gestanden hatte, waren jetzt drei „Marathonies“ aus der Blumenstadt am letzten Aprilwochenende beim Virgin Money London Marathon am Start.

Johannes Heussen (3:10,36 Stunden), Guido Kranke (3:27,27) und Michael Traurig (3:50,57) blieben jeweils unter der magischen Vier-Stunden-Marke und konnten sich allesamt im ersten Drittel unter den rund 42.000 Finishern einreihen. „Dieser Marathon ist für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis“, schwärmt Michael Traurig. Am Abend des Marathons traf sich das Trio aus Straelen mit Gleichgesinnten zum Erfahrungsaustausch in einem englischen Pub. Dort wurden die leeren Energiespeicher schnell wieder aufgefüllt. Viele überwältigende Eindrücke aus der englischen Metropole konnten die drei Läufer im Rahmen einer Stadtrundfahrt, Besichtigungen und Spaziergängen mitnehmen.