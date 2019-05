Brauchtum : Straelen begrüßt sein Blumenmädchen

Straelen Beim Frühlings-Blumenmarkt gibt es eine große Pflanzenauswahl. Ein Höhepunkt ist die Amtseinführung des achten Straelener Blumenmädchens. Carolin Canders repräsentiert die Blumenstadt ein Jahr lang.

Die Achte in dieser Reihe heißt Carolin Canders. Eine Jury des Verkehrsvereins hat sie aus verschiedenen Kandidatinnen ausgewählt. Diana Maes, das siebte Straelener Blumenmädchen, wird an diesem Tag ihre „Regentschaft“ an ihre Nachfolgerin abgeben. Für 11 Uhr ist diese Zeremonie vorgesehen. Ihren ersten Auftritt hat das Straelener Blumenmädchen 2019 bereits hinter sich. Die Repräsentantin des Gartenbaus in der Blumenstadt nahm am vorigen Sonntag am Spargelumzug in Walbeck teil.